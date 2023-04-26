邱勝翊（王子）昔日以《模范棒棒堂》節目出道，長相帥氣獲得不少粉絲支持，而他與郭雪芙與相識多年，2021年傳因拍攝電影《山中森林》而交往，但兩人相當低調，就算被拍到進出彼此家中約會，依然不認愛。不過雙方戲散人散，戀情維持不到1年半。如今王子被爆出有了新的緋聞對象，對方是同為《全明星運動會》班底的席惟倫。

邱勝翊與郭雪芙先前傳出緋聞，被拍到進出彼此家中，豈料雙方各自用力撇清關係。近日，王子被爆出有了新歡，對象竟是同為《全明星運動會》班底的席惟倫。據《鏡週刊》報導，兩人被拍到邊聊天邊打高爾夫球，互動親暱很像情侶。據了解，王子原本對高爾夫不感興趣，但與席惟倫一對一相處的時光，卻顯得相當熱絡興奮，看來判若兩人。

事實上，29歲的席惟倫出生於美國洛杉磯，當年以模特兒身分出道，因外型姣好獲戲劇圈青睞，在偶像劇處女作《惡作劇之吻》中擔任第二女主角。桃花源相當好的她，曾於2018年她被拍到與張立昂看電影約會，之後與網紅團體「Gino脖子」的脖子短暫交往，之後又被媒體目擊深夜與李唯楓看電影熱吻，感情世界比演藝事業更受矚目。2021年傳出與《全明星運動會2》的周予天擦出愛火，交往1年半後分手，如今又傳出與王子談戀愛，感情世界相當精采。