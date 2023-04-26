瓦德茲（右）單周兩度支援紅襪。（美聯社）

台灣好手張育成昨（25）作客金鶯，不料卻在第3打席揮完棒後，因感到不適而提前退場，隨後被紅襪列入10天傷兵名單，內野陣容出現空缺，紅襪則選擇再度從小聯盟拉上瓦德茲（Enmanuel Valdez）擔任救火隊。

今年對於張育成來說起伏較大，代表中華隊出征WBC（世界棒球經典賽）打出亮眼表現，最終獲選小組賽A組MVP，不過後來卻因簽證問題延遲返美，影響春訓出賽時間，導致開季狀況不佳，張育成9場比賽、18個打數之後，才終於揮出本賽季首安。

紅襪外野手杜瓦（Adam Duvall）因傷脫離戰線，主戰游擊手賀南德茲（Enrique Hernandez）移防外野，過去2周張育成頂替游擊大關，進入傷兵名單前的最後10場比賽，43個打席繳出3轟、8分打點，游擊區的防守也是滴水不漏，正當張育成挾著生女後的氣勢往上衝，卻遭逢左手鉤骨骨折憾事，將至少缺陣6個星期。

瓦德茲將取代張育成進入26人名單，也是他這一周以來第2度被拉上大聯盟，張玉成進入陪產假名單時，正是由瓦德茲取代張育成棒次，本季首秀4個打數敲2安，打出令人印象深刻的表現，但瓦德茲主要位置是二壘，賀南德茲及阿洛尤（Christian Arroyo）將負擔游擊防區任務。