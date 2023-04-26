淡菜又稱貽貝，是貝類海鮮的一種，營養師高敏敏表示，淡菜低脂、蛋白質高、富含Omega-3，營養價值不輸深海魚；有預防貧血、幫助增肌減脂及降膽固醇等功效，對身體好處多。

高敏敏在臉書粉專發文指出，新鮮淡菜每100克熱量約96大卡，含有17.8克蛋白質、4.2毫克鐵、366毫克DHA及541毫克EPA；乾貨淡菜每100公克熱量約263大卡，含有43.7克蛋白質、7.4毫克鐵、1077毫克DHA及1303毫克EPA。

高敏敏直言，淡菜營養價值高，DHA及EPA含量豐富，跟鮭魚不相上下；淡菜對身體好處多，能預防缺鐵性貧血、幫助增肌減脂、改善疲倦、降低膽固醇、保護心血管及抗發炎。

高敏敏指出，淡菜可以當作營養攝取來源，煮淡菜前不用像蛤蜊一樣吐沙，只要洗乾淨即可。烹調方式簡單，加點薑片清蒸就很鮮甜美味，或是拌炒再加入些許九層塔。

至於淡菜要如何挑選？高敏敏提醒，可以選擇外殼濕潤、有光澤狀為主，氣味聞起來有海水味道為佳，另外淡菜鬚足越多越健康。