金管會統計，2023年前2月外幣保單新契約保費410.39億元、年減達63％，其中投資型保單83.75億元、年減達80％，傳統型保單326.64億元、年減達52％，但衰退幅度均較1月72％、87％、62％收斂。

以幣別觀察，美元保單前2月新契約保費13.38億美元、年減達65％。其中，投資型美元保單2.63億美元、年減達82％，傳統型美元保單10.75億美元、年減達55％，但衰退幅度均較1月74％、88％、65％收斂。

前2月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、安聯、富邦人壽，傳統型外幣保單依序為國泰、中國、南山人壽。其中，投資型美元保單為國泰、富邦、安聯人壽，傳統型美元保單則為國泰、中國、南山人壽。

澳幣保單前2月新契約保費0.13億澳元、年減達70％，但幅度較1月76％收斂。其中，投資型澳幣保單0.09億澳元、年減達72％，傳統型澳幣保單0.04億澳元、年減達64％，但衰退幅度均較1月79％、67％收斂。

人民幣保單前2月新契約保費0.10億人民幣、年減達71％，但衰退幅度較1月81％收斂。其中，投資型人民幣保單0.16億人民幣、年減達74％，但衰退幅度較1月84％收斂。傳統型人民幣保單0.03億人民幣，持平去年同期。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、富邦、中國人壽。投資型人民幣保單為安聯、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為保誠、富邦、中國人壽。

外幣保單前2月買氣大減，尤以美元投資型保單衰退達82％最高。保險局分析，主因投資人對美國經濟表現趨向悲觀，多數認為將陷入衰退。而澳幣保單衰退，與澳洲經濟前景趨守及澳洲央行升息有關。人民幣保單衰退，亦為中國大陸經濟表現相對不佳而影響買氣。