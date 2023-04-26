台北關表示，本(112)年1月至3月，海關於桃園國際機場陸續查獲選擇綠線檯(免申報)通關之入境旅客，攜帶含豬肉檢疫物品(如火腿腸、臘肉、豬肉鬆蛋捲、豬肉乾等)案計182件，均移請行政院農業委員會防疫檢疫局裁處。按肉製品係動物傳染病防治條例第5條規定之檢疫物，攜帶檢疫物入境時應依同條例第34條規定向檢疫機關申請檢疫。上開違規攜帶含豬肉檢疫物品未申報案件，根據統計，經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局裁處罰鍰，累計新台幣2352萬元。

台北關進一步表示，近期新加坡已淪為非洲豬瘟疫區，顯示疫情在亞洲地區仍然嚴峻；自該等非洲豬瘟疫區國家入境旅客違規攜帶豬肉製品來台者，依違反動物傳染病防治條例第34條第2項規定案件裁罰基準，初次違規，裁處罰鍰20萬元，再次違規者則加重罰鍰100萬元，外籍旅客如未能當場繳清罰款，將拒絕入境直接遣返。

台北關再次呼籲，國人出國旅遊，切勿攜帶未經檢疫合格之動物產品入境，海關將加強與防疫檢疫機關之合作，防堵疫病入侵。