國產署自有辦公廳舍原址改建(即仁愛段基地，土地面積1939平方公尺)，參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式辦理，透過與民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地興建兩棟政府辦公廳舍，並依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，國產署另提供位於台北市中心、基地坵塊方整且交通便捷的南港段基地(位於三鐵共構的南港車站正對面，周邊辦公大樓、百貨商場群聚，毗鄰東區文創基地-瓶蓋工廠，土地面積3666.31平方公尺，使用分區為特定商業區二)及中山段基地(鄰近捷運民權西路站，周邊企業總部群聚，土地面積1114.42平方公尺，使用分區為第三種商業區)，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，依政府採購法規定，以公開招標最有利標決標方式辦理。

本案於112年2月24日辦理第1次公告招標，因無廠商投標而流標，經檢討後，考量公告期間舉辦之招商說明會有廠商反映備標時間不足，未能及時完成招標文件審閱、建築規畫設計、完整財務估算及報經董事會同意作業時間不足等事宜，且有廠商詢問招標相關內容，經綜合考量本案仍具市場開發潛力，預計112年4月底以原招標文件重行招標，第2次招標依政府採購法規定，不受3家以上合格廠商投標限制。