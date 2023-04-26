彰化聯華食品工廠25日大火至少釀成7死、12人輕重慘劇。死者當中不乏外籍移工，其中菲律賓籍的南西，來台已經12年，為了賺錢養菲律賓的家人至今未婚，原定今年10月要返鄉，未料卻葬身火窟，她的母親昨天透過電話收到死訊放聲大哭，無法接受異鄉傳來的噩耗。

聯華彰化廠也相當多的菲律賓籍移工，以每三年為一期申請來台工作，南西就是其中之一，她的同鄉表示，南西每月都將薪水寄回家，自己也有存錢，她常和同事說只要賺滿「100萬披索（約55萬台幣）」就要返鄉過新生活。

昨天大火發生後，南西被送去雲林基督教醫院，7、8位同鄉朋友急著趕往探視，他們說南女在這裡12年了，原訂今年10月要回去菲律賓，其中有2、3位同事更是難過到落淚。

聯華食品彰化工廠今清晨大火，初查肇因疑為機台意外，這場大火火勢雖不大，但因廠內瀰漫濃煙，且因逃生路線錯誤等原因，才導致傷亡擴大。