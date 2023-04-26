大陸駐法國大使盧沙野近日接受法媒訪問時，脫口稱前蘇聯國家在國際法不具有效主權國家地位，引發嚴重外交風波。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲指出，現在西方正在打擊中法關係，盧沙野在這種敏感時機還去上節目，說明了他的政治警覺性不夠。

介文汲昨（25）日在政論節目《中天辣晚報》指出，現在全西方正在找一個機會，要打法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、破壞他訪問北京後的中法關係，因此盧沙野應該要有極大的警覺性。

介文汲接著說，接受外國媒體訪問是件大事，沒有人去跟大使去談一些不重要的事，訪談的內容一定都是非常敏感的，以我國為例，若駐外代表要受訪，一定要報部並得到批准。另外，法國媒體的訪談風格辛辣，一定會有一番唇槍舌戰，再加上現在時機敏感，盧沙野事前應考量，是否有上節目的必要。

而針對盧沙野言論引爆爭議一事，大陸外交部發言人毛寧回應，中方的立場是一貫的、清晰的，尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位，一些媒體刻意曲解中方在烏克蘭問題上的立場，惡意挑撥中方同有關國家的關係。