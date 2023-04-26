欣興首季合併營收265.66億元，季減達27.59％、年減13.5％，毛利率、營益率「雙降」至20.56％、10.94％。雖有業外收益跳增挹注，歸屬母公司稅後淨利40.95億元，仍季減達44.35％、年減達27.73％，每股盈餘2.7元，均創近7季低點、但仍為同期次高。

觀察欣興首季各產品營收概況，占66％的載板季減達31％、年減8％，占18％的高密度連接板（HDI）季減、年減均27％，占13％的PCB季減10％、年減6％，占2％的軟板季減13％、年減44％。

若以各應用營收觀察，首季占50％的電腦與運算季減達34％、年減達25％，占29％的通訊雖季減19％、但年增12％。占14％的消費電子季減達25％、年減2％，占7％的車用季減12％、年減達21％。

欣興先前法說已對首季營運保守看待，表示因適逢淡季且客戶持續修正庫存，稼動率已較有餘裕，何時好轉須視需求何時回升。不過，客戶的高階新產品試產（NPI）開發案仍相當多，若市場回溫並能快速量產，對整體需求會有很大幫助，仍需要時間觀察。

因市場需求疲弱對產品售價及稼動率不利，欣興首季毛利率自34.73％驟降至20.56％，遜於美系外資調降後的23～26％谷底區間。不過，受惠處分利益挹注、匯損減少及金融資產帳面價值回升，業外收益跳增至22.71億元，使稅後淨利及每股盈餘優於外資預期。

美系外資預期，欣興第二季載板營收將續減10％落底，但在HDI及PCB等其他領域需求出現小幅成長帶動下，合併營收季減幅可望收斂至3～5％，將為全年營運谷底。隨著客戶重啟拉貨，欣興未來2～3個月訂單需求可望回升，效益將在第三季顯現、帶動營收回升。