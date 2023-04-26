此次房屋稅優惠活動期間為112年4月22日至112年6月3日，只要在活動期間內先成為合庫金庫幣會員(https://mpp.tcb-bank.com.tw/)，再使用合作金庫銀行的台灣Pay(帳戶/金融卡)掃碼繳納房屋稅，就可獲得高達500點台灣Pay紅利點數(等值新台幣50元) ，每人最多可享4筆回饋，限量前1萬筆！回饋的紅利點數將於活動結束的次月底前直接存入客戶的合作金庫銀行紅利點數帳戶，之後可隨時查詢並使用這些點數進行台灣Pay的消費折抵。

合庫台灣Pay（信用卡）掃碼繳房屋稅的三重優惠，第一重優惠：不限額每掃碼一筆稅款，送50元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享4筆回饋（最高200元,並限量前10,000筆）；第二重優惠：於合庫APP登錄享3、5、6期0利率；第三重優惠：不限金額、一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠。