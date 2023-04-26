金管會統計，新台幣匯率首季升值0.83％，使壽險業出現1101億元匯損，雖有避險工具收益621億元回補，但換匯成本達824億元，即使加計收回外匯準備金259億元回沖，整體淨匯損金額仍升至1045億元。

其中，新台幣匯率3月升值約0.1％，壽險業出現96億元匯損，較2月1713億元收益明顯轉虧，雖有避險工具收益71億元、收回外匯準備金49億元挹注，但在扣除換匯成本296億元後，單月淨匯損仍達272億元，較2月212億元擴大。

累計壽險業首季稅前虧損達263億元，較去年同期獲利1288億元大減達1551億元。產險業稅前虧損32億元，亦較去年同期獲利68億元大減100億元。合計保險業首季稅前虧損295億元，較去年同期獲利1356億元大幅轉虧。

保險局表示，壽險業首季較去年同期大幅轉虧，主因資本市場動盪，使淨投資利益年減達1554億元。產險業較去年同期大幅轉虧，主因業務承保損益及淨投資收益分別年減71億元及28億元。

壽險業截至3月底淨值1兆9034億元，月增1080億元或6.02％，年減達2896億元或13.2％，主因其他綜合損益的金融資產部位評價年減達3193億元。產險業3月底淨值740億元，月增40億元或5.71％、但年減達827億元或52.8％，主因防疫險理賠拖累。