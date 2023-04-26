社會普遍重視學歷，一名台大醫學系畢業的男網友，現在在補教業任職，他表示看過很多大學生念書念到精神崩潰，他也曾經以為那些學歷差的學生會一輩子「撿角」（台語，形容人不成器），沒想到後來各個靠著一技之長賺大錢，不僅在雙北買千萬豪宅，還開百萬名車，他鼓勵網友，「若書念得不好，也不必感到絕望，仍有很多機會和選擇，找到適合自己的路。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在補教業多年，看過很多大學生念到退學、輕生、被通報失蹤，甚至被送進台大醫院身心醫學病房，太多被逼著念書的悲劇。他看到部分學生的學歷，以為對方會一輩子「撿角」，但後來各個開自己的室內設計公司、成立水電行、建立直播工作室等，在雙北還買了千萬豪宅，開百萬名車。

原PO表示，這些學生大多來自收入平庸的家庭，不靠父母，他們賺大錢靠得不是學歷，是認清自己發揮才能，這才是未來高收入所需要具備的特質。

原PO說，很多人會覺得念書念得差就等於沒有未來，這是一個錯誤的觀念，當然學歷很重要，能夠幫助更好理解知識、掌握技能，在職場上取得更好的機會，但這不是唯一的路。有些人天生有創業的天賦，總能想出一些獨具創意的點子、去實踐，實踐是創造財富最困難的部分。

原PO表示，想要成為一個成功創業家不容易，需要耐心、毅力和勇氣，也需要找到適合自己的方法和途徑，學習更多的技能，增強自己的實力，這不是簡單讀書可以解決，須通過不斷學習和實踐，才能提高自己的能力，讓自己的事業壯大，他鼓勵網友，「若書念得不好，也不必感到絕望，仍有很多機會和選擇，找到適合自己的路。」

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