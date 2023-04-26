力成112年第一季自結合併營收為新台幣157.41億元，季減14.5%、年減24.4%，單季營收符合預期；營業毛利25.34億元，季減20.1%、年減44.7%，毛利率16.1%，季減1.1個百分點、年減5.9個百分點；營業淨利17.12億元，季減19.5%、年減50.2%，營益率10.9%，季減0.6個百分點、年減5.6個百分點；合併稅後純益為新台幣14.24億元，季減10.2%、年減51.2%，每股盈餘為新台幣1.51元，相較去年第四季的1.81元、去年第一季的2.92元雙雙下滑，並創下15季以來新低紀錄。

力成第一季合併營業額比率依服務類別，Packaging(封裝)占69%，Testing(測試)占24%，SiP/Module占7%。力成第一季合併營業額比率依產品類別，Logic占40%、NAND占29%、DRAM占24%、SiP/Module占7%。

力成表示，烏俄戰爭、通膨、高利率及海峽兩岸緊張的關係嚴重衝擊世界經濟，且大陸於元月停止新冠清零政策，但消費電子產品的需求並未如預期，整體庫存調整時期超過公司原先的預期，尤其是記憶體產品。

力成首季，DRAM方面，標準型記憶體(Commodity)產能利用率維持高檔，穩定貢獻營收；晶圓級封裝因利基型記憶體需求優於預期；行動記憶體(Mobile)則受總體經濟不確定性造成季節性需求疲弱。NAMD方面，零組件(Component)、固態硬碟(SSD)需求修正。Logic方面，超豐(2441)季營收小幅減少、力成年營收年成長強勁、Tera Probe/TeraPower年營收正成長。

展望第二季，受歐美銀行流動性風險、地緣政治緊張升高及通貨膨脹居高不下，減緩了全球經濟成長復甦力道，加上企業面臨高能源費用、高利率及高不確定性等挑戰，不過存貨持續調節，新創科技將大幅引領產業需求。

第二季預測，DRAM方面，PC、手機及消費性產品庫存持續調整；資料中心及高效能運算(HPC)等產品也因企業樽節支出使需求趨於保守。NAND & SSD方面，SSD、手機庫存亦持續調整。Logic方面，持續看好長期需求，特別在使用Flip Chip及先進封裝技術的客戶開發；第二季受保守手機需求影響相對較弱。

力成整體預估，公司第二季營收將優於第一季。邏輯產品成長優於記憶體產品，邏輯產品逐漸復甦但不確定性仍高，產業鏈供需結構持續調節，記憶體庫存去化時間恐比原先預期的長，車用需求仍然正面但需謹慎觀察庫存；力成仍然維持第二季比第一季佳的看法，但要看到明顯的復甦可能要到第四季。

市場整體需求改善，雖然需求仍然疲弱，但供應商積極的減產及降低資本支出有助於加快需求的復甦，客戶庫存逐步地調節，下半年亦推出新世代產品預期將帶動需求成長。Tera Probe / TeraPower第二季營收持平，熊本廠房擴充如期。超豐第二季營收季增，有部分急單助益。