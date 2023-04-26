藝人邱琦雯在台視《美麗人生》飾演苦命童養媳，近日傳出她在戲組與王樂妍起了嚴重肢體衝突，甚至扯對方衣領飆國罵，正好應證了她14日在臉書暗示的發文。

邱琦雯在《美麗人生》飾演的「玉琴」個性固執，加上又獨對小兒子偏心，經常對孩子情緒勒索，網友還替她冠上「琴勒王」稱號，而該劇至今已經拍了約2年時間。日前，邱琦雯在臉書未指名道姓寫下：「沒有後台，只有陽台，也沒靠山，但家有枕頭山，不管有沒有人撐腰，I don't care who you are（我不管妳是誰）」，文末更霸氣表示「不要的最大」，似乎內心有不少怒火。

而根據《鏡周刊》報導，劇組傳出疑因邱琦雯妝髮造型時間過長，延遲拍攝進度，讓在一旁等待的王樂妍忍不住說了幾句，使邱琦雯理智線斷裂在攝影棚飆罵扯對方衣領「誰說我遲到！我忍妳（王樂妍）很久了，不要以為妳有靠山了不起。」甚至暗指對方「死破Ｘ」，還飆出國罵。

對此，《美麗人生》製作人郝孝祖認了有這件事：「拍戲久了、疲憊，難免有情緒，發生誤會，邱琦雯也不是遲到，是後來弄妝髮拖到了拍攝時間，說開了就沒事了。」