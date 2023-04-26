自稱開設日本料理店的陳姓廚師，上個月尾隨妙齡女子搭公車，偷摸她大腿，被公車司機及全車乘客合力攔下，報警送辦並遭羈押。台北地檢署發現，陳男早自16年前就犯案，前科累累，在台北市犯案多起，被衛生局評估再犯風險高，儼然是「不定時炸彈」，造成社會極大危害與恐慌，另陳還卸責給被害人，惡性重大，再依性騷擾罪起訴陳男，並求處重刑。

檢警調查，陳男今年3月27日下午在北市指南路政大一公車站牌，尾隨被害人搭282號公車，故意坐她旁邊，以左手作掩護，用右手自左手臂下方穿過，伸手觸摸她右大腿外側，被害人查覺後，陳男藉口「不小心誤觸」致歉，被害人不以為意。陳男食髓知味，再以相同手法偷摸她右大腿內外側，被害人大聲喝止，陳男見狀急忙要下車，但被全車乘客及司機合力阻止，並向路口執勤員警報案逮人，陳遭檢察官聲押獲准。

檢察官發現，陳曾於2020年在公車站見穿短褲的女子，假意關心詢問「穿這樣不會冷嗎？」，並說這附近色狼很多要小心，卻偷摸女子屁股，被判刑3月確定，去年初才繳清罰金9萬元，卻又再犯案。

檢察官查出，陳男自2007年起即因涉犯妨害性自主、性騷擾案，多次被北檢起訴，但當中有多件性騷擾案，因告訴人在法院審理時撤告，獲判公訴不受理，而偵辦本案期間，陳另涉在宮廟內對參拜的女高中生襲臀等案件仍在法院審理中。

此外，依據台北市政府衛生局報告評估陳男再犯風險高，陳男對屢涉性騷擾案均無法說明原因，且多次以「不小心」藉詞狡辯；依其前科顯示，他的犯罪型態主要是隨機尾隨女子，被害人不乏有未成年女子或智能障礙者。

檢察官認為，陳在本案羈押審理庭中自稱開設日本料理店，職業是廚師，並非毫無社會經驗、無智識之人，卻一再犯罪，造成社會大眾極大危害與恐慌，還卸責給被害人，犯後態度極為不佳，毫無改過之心，請求法院審酌量處重刑。