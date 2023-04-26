民眾黨立委陳琬惠日前踢爆，民進黨前祕書長羅文嘉位於桃園復興區的「山裡生活」民宿，是以「借名登記」的人頭買賣方式，取得原民保留地開民宿賺大錢；羅則反擊一切合法，並酸可能是自己近日批評該黨主席柯文哲才遭出征。對此，前立委、新黨副主席李勝峯以顏寬恒一案痛批羅文嘉根本是「玩法套利」，直言該大違建不拆不足以平民憤，更點出羅文嘉一案，比前立委顏寬恒所涉的豪宅違建案嚴重多了。

李勝峯昨在政論節目《庶民大頭家》中提及，顏寬恒近來因違建豪宅買賣事件遭檢調搜索、並以高達千萬元交保一事，認為其建地、建屋都是合法，屬於建築用地，有一部分是長期向國有地租用的，且租了20年，還有一部分是被說侵占國有地的部分，當時拆的就是那部分。李勝峯強調，這件事與羅文嘉「玩法套利」相比，根本是天與地的差別。

李勝峯進一步解釋，借名登記在一般土地買賣還有房地產會出現，但羅文嘉這個土地是原住民保留地，只有原住民能買，若不是原住民，卻用其他方式取得，就不合法了。李勝峯直言，講「借名登記」太客氣了，這根本是「玩法套利」。

李勝峯說，原保地的擁有者、買賣者、使用者，通通都必須要有原住民身分，而這羅文嘉一案是原住民買這個地，由另外一家羅文嘉的公司用抵押方式放在其所有權上，地產真正的權利屬於羅文嘉，且是羅文嘉蓋的、經營的，從頭到尾跟原住民一點關係都沒有，李勝峯直呼這是玩法套利、大違建，「這一句話我講我負責」。

李勝峯說羅文嘉不是原民，沒資格在那邊經營民宿、蓋房子、擁有房子所有權；李更說，民進黨政府也看不下去，有個案子正在立院審議中，裡面規定原住民保護地裡面的土地權、地上權及農育權不能典當出去，就是講羅文嘉在使用的這一切。李勝峯直言這是玩法套利，不拆不足以平民憤。