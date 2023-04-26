T1聯盟桃園永豐雲豹前GM（總經理）蘇翊傑於26日深夜在IG宣布離開球團，球迷也及時留言打氣「四哥辛苦了」。蘇翊傑去年在GM任內一力促成了前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台打球，這是台灣籃壇的一等大事，掀起一股魔獸旋風，也讓霍華德對台灣留下良好印象，可謂雙贏。

沒想到去年12月18日的比賽，霍華德登錄之後未上場，現場慕名而來的觀眾暴跳如雷，比賽中轉為幫對手加油，賽後大力砲轟雲豹球團。蘇翊傑代表球團公開致歉，這是因為霍華德膝蓋不適，球團基於保護球員的立場臨時決定讓他休養。蘇翊傑隔日卸下總經理職務以示負責，後來以球員身分復出重返賽場，但不久之後受傷導致球季報銷，讓他萌生去意。

蘇翊傑在IG發文指出幾個重點，首先是遺憾沒能再幫助球隊，他對於球團和球迷充滿感謝，另外也感謝媒體的支持。最後表示他不會輕易放過那些惡意抹黑者，因為現在他有很多時間來反擊了。