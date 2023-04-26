台語歌后「二姐」江蕙出道43年拿下13座金曲獎，多首歌曲〈家後〉、〈酒後的心聲〉、〈落雨聲〉、〈甲你攬牢牢〉傳唱至今，不過2015年宣布告別歌壇後，便鮮少現身於螢光幕前，近日她被拍到與一名穿著中性的神祕友人在台北大安森林公園散步，而對方的身分也隨之曝光。

天后江蕙對待戀情一向低調，雖與張菲、費玉清傳過緋聞，但她只承認與洪榮宏交往過，兩人甜蜜交往了3年，最終分手收場。不過根據《自由電子報》報導，近日卻被拍到與友人深夜逛公園，神秘的身分也揭曉了，原來「他」其實是一名女性助理，自從江蕙在關渡住家發生歹徒搶劫事件後，江淑娜便聘請助理幫她貼身照顧二姊，由於女助理平常打扮中性，陪在二姊身旁，不但讓二姊比較安心，也讓全家人很放心。

事實上，天后封麥退休後，原本仍住在關渡山上過著低調清幽的生活，豈料才退休1年，就遭遇歹徒闖入她家並打傷她弟弟的搶劫事件，為了安全起見，天后搬到台北市區，住進門禁森嚴的「元利信義聯勤」，與天王周杰倫與愛妻昆凌當起了鄰居，原本就是熟識的江蕙與周杰倫，如今住得近，能夠彼此互相幫忙再好不過了。