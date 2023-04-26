美國通膨數字合乎預期、就業市場穩定，美國聯準會(Fed)的緊縮貨幣政策有望告一段落，近期市場投資氛圍跟著好轉。柏瑞投信表示，近期市場動盪雖難測，ESG減碳主題的長期投資趨勢卻沒改變。隨著今年歐盟碳邊境調整機制(CBAM)上路在即，全球企業將更積極的實施減碳措施，2023年將是人類邁向淨零碳排的道路上最具有指標性的一年。

歐盟碳邊境調整機制將自2023年10月1日試行申報，將原本涵蓋的商品範圍從水泥、鋼鋁，擴展到氫氣、特定間接排放與下游的螺釘、螺絲等。美國、中國、日本、韓國等國家亦皆在評估立法實施碳排交易管理。在此政策推動下，各國政府和企業勢必更加積極主動的加快減碳腳步，並帶動減碳相關產業的龐大商機，其中又以「減少自身碳排」又能「幫助別人減碳」的「碳手印」公司最看好。

馬治雲強調，隨著法規實施的腳步加快和減碳成本的上升，已經採取行動、朝向低碳，甚至未來能夠幫助別人減碳的企業將處於更好的競爭位置。隨著全球投資人對於減碳議題更加重視，預期幫助別人減碳的投資主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源等，中長期的表現潛力值得期待，且符合減碳趨勢的企業通常也將具有較佳的投資機會。

柏瑞指出，全球減碳及淨零碳排政策所驅動的長期投資需求及投資機會仍舊不變，儘管短期會受非基本面因素影響，但長期受惠的趨勢料將維持不變，或可利用上半年市場震盪整理的機會，透過分批布局的方式參與中長期的減碳商機。