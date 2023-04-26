元大台灣50正2（00631L）提供0050「每日漲跌幅」的兩倍績效，在台股長期走多下，成立以來漲幅是0050的數倍，又有免轉倉、免補保證金優勢，吸引投資人關注。

根據回測統計，00631L成立時若用50萬元投入，至今年3月底可翻漲至293萬元，比用兩倍100萬元投入0050的成果250萬元更佳，還可以保留資金運用彈性，加上相較於台指期的免轉倉、免補保證金優勢，網路上只要有人問到底該買哪檔ETF，網友一致回覆：「就是正2。」

00631L為槓桿ETF，具有長期複利效果加持，在行情趨勢明確例如波段上漲或下跌時，00631L可能漲會比0050的兩倍多，跌也會比0050的兩倍少。從各年度的表現可看出，2020年、2021年台股呈現多頭，00631L漲幅就比0050兩倍還多；而2022年台股大跌，00631L跌幅36％，也比0050下跌21％的兩倍少。

而因為槓桿設計，更有網友推薦可用一半的本金來操作00631L，就能滾出超越All In 0050的報酬。據實際試算，如從00631L 2014年成立開始單筆投入50萬元，至今年3月底可成長到293萬元，期間台股大漲時更一度暴增至378萬元，翻漲超過六倍，比啟用100萬元投入0050的成果251萬元，期間最多漲到295萬元更佳。

00631L與台股連動性高，不用擔心選股失誤，錯過應有的報酬；且雖然是槓桿操作，但ETF投資人沒有到期結算壓力，也不用擔心行情起伏被追繳保證金或斷頭。此外在所有台股槓桿ETF中，00631L日均成交量最大，今年以來每日約4,000張，進出相當便利。

00631L透過台指期多單來達到0050單日兩倍漲幅，在其快到期前轉倉到次近月期貨，這樣的操作加上台股除權息特性，還有一個「隱藏版」優勢有助投資。

台指期因為反映台股除權息，多有顯著的逆價差，因此轉倉可以獲取收益，統計若於近月台指期最後交易日前一日進行轉倉至次近月，近三年約每年可賺取近千點價差，近十年更有九年明顯高於加權指數除息點數。

法人並同步提醒，00631L因是槓桿ETF，投資人必須要了解在複利效果及每日重新平衡機制下，績效表現會跟0050的兩倍有所差異，不適合不熟悉槓桿ETF特性的投資人，操作時也要關注台股走勢變化，若是行情不如預期則要謹守個人操作紀律，依風險承受度適時進行停損。