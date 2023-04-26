骨質疏鬆症被世界衛生組織（WHO）列為僅次於心血管疾病的全球第2大流行病，醫師提醒，35歲起骨質就會開始不斷流失，想要預防骨質疏鬆，除了補充鈣質及維生素D之外，也要維持運動習慣、遠離菸酒，並避免跌倒。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在臉書發文指出，骨質疏鬆因早期症狀不明顯，是骨科診間的「隱形殺手」；人體35歲起骨質就會開始以0.5至1％不斷流失，50歲後流失速度甚至可以高達每年3％，長者因骨質減少、骨骼孔隙增大且鬆散，導致骨質容易斷裂，提高骨折風險；如果骨折發生在髖骨或脊椎，都有可能會致命。

陳鈺泓建議民眾年輕就要保養，每天補充鈣質，攝取足夠鈣質才能維持骨骼健康，可以多吃富含鈣質的食物，例如牛奶、豆漿、魚、豆腐、起司、堅果等；另外，維生素D能幫助鈣質吸收，建議每天曬15至20分鐘太陽，讓身體自行製造足夠的維生素D。

運動對於維持骨質密度很重要，高強度負重運動可以幫助骨骼和肌肉強壯；不過如果是骨質疏鬆的人，建議選擇較平緩的有氧運動，像是散步、慢跑、爬樓梯、瑜珈等。

陳鈺泓提醒，平時要遠離菸酒，因為吸菸、過量飲酒都會影響鈣質吸收，增加骨質疏鬆的風險；另外，預防跌倒也很重要，老年人的骨質疏鬆風險高，不小心跌倒就會骨折，特別是家中浴室很常發生意外，可以在浴室加裝止滑墊、浴缸安裝扶手或晚上留夜燈，來改善居家安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。