預估全年營收將低於先前預估下緣區的UPS股價重挫10%，盤後雖有止穩現象，但還是創下2006年7月以來最大單日跌幅。UPS暴跌也讓道瓊運輸類股大跌3.6%，亦創9月以來單日最大跌幅。

美國時間25日所公布的當地4月消費者信心指數，下跌至9個月新低。同時，聯準會將在美東26日時，公布最新政策利率決議，市場普遍預估將繼續升息，調高的利率估25個基本點，也就是0.25%。

重要個股中，微軟股價收盤大跌2.2%，但在宣布季報超乎預期後，目前盤後飆漲8.5%。同樣地，收跌2%的谷歌母公司Alphabet，因廣告業績成長加上雲端服務需求暢旺，盤後也反彈一度大漲4%。

美股最新收盤行情，道瓊跌344.57點或1.02%，收33,530.83點，跌幅創約1個月最大。NASDAQ跌238.05點或1.98%，收11,799.16點，跌幅創自3月9日以來最大。標普500跌65.41點或1.58%，收4,071.63點，跌幅創3月22日以來最大。費城半導體也跌101.23點或3.37%，收2,906.29點。

標普500指數11大類股全面走跌，非必需消費類、科技類以及原物料類最慘，至少都大跌2%。同時，亞馬遜大跌3.43%，網飛下跌1.97%，特斯拉跌1.16%，以及蘋果也跌0.94%。

KBW地區性銀行指數大跌3.9%，其中，第一共和銀行重挫49%，創歷史新低。第一共和表示，在上個月發生2008年以來最大銀行危機之後，上季存款大失血，被客戶提走的金錢至少有1000億美元。

在最新政治新聞中，拜登政府與美國國會在美債議題上互槓，目前是誰也不讓誰形成僵局。市場擔心美債上限問題，因為涉及的範圍要比上個月美國金融業者的破產危機影響性更為廣大。

紐約證交所下跌與上漲家數比例為4.57比1。至於那納斯達克，則是3.5比1，雙雙都是下跌較多。標準普爾500內，有22檔股票創52周新高，7檔新低。那斯達克則是35檔出現新高，378檔新低。成交量方面，美國交易所為107.8億股，過去20個交易日平均為103.2 億股。