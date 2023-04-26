聯寶耕耘通訊及電源磁性元件領域達35年，旗下產品涵蓋PoE電源類變壓器、LAN類網路變壓器、DSL類通訊變壓器、共模濾波器及電感等磁性元件，終端客戶包括：鴻海(2317)、中磊(5388)、和碩(4938)、緯創(3231)、啟碁(6285)等網通系統廠，以及思科、亞馬遜、EPSON等國際知名品牌客戶，公司亦跨入無線充電模組產品領域，布局成果已開始顯現。

由於聯寶與IC廠、品牌客戶及EMS廠長達10年以上緊密合作關係，具備參與IC設計廠新產品規格開發，並為其公版變壓器之推薦供應商名單(AVL)，聯寶更係主要EMS廠優先供應商名單(PVL)之一，有助於公司掌握網通技術市場發展先機，成為公司差異化業務的利基。

隨著5G商用化普及，帶動5G FWA固網無線接取設備、Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E、低軌衛星與資料中心等商機，看好各國推動寬頻基礎建設目標不變，聯寶以同時具備電源及通訊磁性元件設計能力，以及齊全磁性元件產品線，採取產品組合優化策略，提高利基型PoE電源類變壓器銷售放大，並精進PoE電源類變壓器產能擴增及全自動化生產效益，推升2022年合併營收達5.52億元，年增12.13%、稅後盈餘6268萬元，年增99.18%，每股盈餘為2.24元，創下歷年新高，董事會通過2022年擬配每股現金股息2.01元，現金配發率達89.73%。

根據國際市場分析研究集團IMARC Group的報告指出，隨著物聯網(IoT)的日益普及推動無線充電的市場需求，使2022年全球無線充電市場規模達到157億美元，預計2028年該市場將達到336億美元，2023年至2028年的增長率(CAGR)為13.77%，聯寶推動旗下產品模組化發展之垂直整合策略，去年第4季加大布局無線充電模組領域，進一步打開公司業務版圖，隨著產品垂直整合策略，業務水平擴張搶進無線充電新應用領域、開拓新客戶訂單有成等效益展開，聯寶預估，今年無線充電模組佔營收比重可望上看20%。

聯寶今年第1季合併營收達1.446億元，年增2.44%，創歷年同期新高，譚偉傑表示，今年對電子業不算是好年，不過受惠於無線充電模組出貨放量，以及歐美電信品牌客戶去中化，訂單移轉，預期下半年相關產品訂單將回升，上下半年營收可望4:6，審慎樂觀看待今年營運。