小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。高等法院25日二審宣判長榮總裁張榮發遺囑有效，張國煒至少可獲得140億元。此外，張國煒創立星宇航空短短五年「美」夢成真，將於26日親駕星宇首航美國洛杉磯的航班，向兩大目標衝刺，一是跨足長程線、拓展全球航網，二是全力搶攻北美-東南亞逾12億人轉機市場。法人估，美國線客運票價較高，加上貨運量大，對星宇營運大有助益，營收有機會力拚翻倍。

【1】遺產訴訟「億」外成焦點 張國煒 親駕星宇首航洛杉磯

美國線是星宇首條長程線，由A350-900廣體新機執飛，設置國內睽違已久的頭等艙，僅有4席將首度開放旅客搭乘體驗，機上餐則由米其林星級主廚設計，首度由長榮空廚負責，是張國煒在2016年離開長榮集團後，星宇和長榮相關企業合作的首例。

【2】台積500元失守 外資仍喊多

台積電法說後欲振乏力，股價連三個交易日下跌，25日失守500元大關。外資券商不諱言，台積電短期營運修正已是外資共識，但瑞信證券建議旗下客戶，正好趁淡季增持台積電部位，待基本面回溫、市場重新設定較樂觀預期，便能收割甜美果實。

【3】專訪》林右昌推「虛坪改革」：未買車位住戶可不用負擔車道公設

內政部長林右昌25日接受本報專訪透露，下一階段擬處理的房市問題是「虛坪改革方案」，尤其具社會高度共識的停車空間檢討，未購買車位的民眾可不用負擔車道公共設施，讓公設更合理化。但他也強調，政府不會訂定公設比例。

【4】憂爆債務違約 美債殖利率倒掛 史上最嚴重

憂心美國6月恐將爆發債務違約，導致短天期公債持續受壓，也令美債殖利率曲線出現史上最嚴重倒掛，為美國迄今經濟衰退最明顯的警訊。

憂心美國6月恐將爆發債務違約，導致短天期公債持續受壓，也令美債殖利率曲線出現史上最嚴重倒掛，為美國迄今經濟衰退最明顯的警訊。

【5】和碩、立訊 打進iPhone 15供應鏈

蘋果iPhone 15系列新機規格拍板，供應鏈傳出，今年較前二代機種明顯升級，為避免日前斷鏈的前車之鑑，蘋果將和碩及立訊納入iPhone 15 Pro系列高階機種供應商，分食新機商機，市場滲透率有望拉高至一成以上。