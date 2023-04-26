One of the most disappointing and painful moments of career. If I don’t get hurt that series, every single one of us on that Brooklyn team/bandwagon would be Champions.

No f***ing doubt about it.



Hélà

🤞🏾♾ — Hélà🤞🏾A11Even Tribe (@KyrieIrving) April 25, 2023

2021年籃網坐擁三星，是最好的一次奪冠機會，卻在季後賽第2輪慘遭「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）率領的公鹿淘汰出局，獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）認為，若當年自己沒有受傷，籃網會拿下2021年總冠軍。

戰績高居全聯盟首位的公鹿正面臨懸崖邊緣，只要再輸一場就會成為熱火完成「老八傳奇」的最大配角，首輪G1字母哥因突破時與對手相撞重摔倒地，缺席2場比賽才回歸球隊，即便G4強勢復出仍無用，仍遭「南灘大軍」熱火搶下聽牌優勢。

有公鹿球迷PO出字母哥在今年季後賽受傷片段，忿忿不平寫道，「一個骯髒的動作毀了我們整個賽季，真的讓人無言。」支持籃網的帳號《BKN 85》則回嗆，「現在你懂我們的感受了」，還貼上2021年季後賽次輪G3、字母哥出腳讓厄文腳踝翻船的照片，嘲諷感滿滿。

厄文G3因此傷出，原本手握2比0優勢的的籃網，最終與公鹿鏖戰第7場，最終籃網在延長賽落敗，公鹿晉級東區冠軍賽。這則貼文也引來當事者厄文回應，他也認為自己缺陣對籃網也十足影響，「這絕對是我職業生涯最令人失望且痛苦的回憶，如果我沒有在那次系列賽受傷，籃網將會是那年的總冠軍，這點是無庸置疑的。」