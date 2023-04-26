現代人會在家中裝設網路監視器，一名女網友表示，前天（24日）深夜先生獨自坐在客廳滑手機，小米監視器突有一個陌生女生說「哈囉！掰掰」，先生嚇得趕緊關閉電源，事後她得知覺得毛毛的，將其PO上網提醒網友，使用任一品牌監視器都有風險，多數人看了她的貼文直呼，「妳被駭客入侵了，建議更改密碼。」

原PO昨（25）日於臉書社團《爆怨公社》指出，24日深夜11點多，先生一個人坐在客廳滑手機，小米監視器突發出女生聲音說「哈囉」，5秒後又說「掰掰」。先生當下覺得不是原PO的聲音，立刻把監視器電源關閉。

先生接著走到房裡，搖醒正在睡夢中的原PO問「妳剛剛有用監視器跟我說話嗎？」並把剛剛在客廳的經過跟她說，讓她聽了毛骨悚然。她說小米監視器已使用6年，從未出現類似情況，「我覺得跟品牌沒有關係，任何網路監視器都有使用風險」。

貼文曝光，網友一致認為監視器被駭客侵入，「聽起來好可怕」、「肯定是被駭了！趕快改監視器和WiFi密碼」、「這已經不是新聞了，很多密碼沒改或密碼太簡單，容易被駭客入侵，甚至發布到網路上，所以要用雲端監視器，請多注意網路安全」、「也太可怕了吧！我家也是同款的」、「我親身經歷過，打開App想回放那段，發現被刪除，超扯的」、「我是做監控的，這種我聽過很多，這種需要WiFi的機種真的要很小心」。