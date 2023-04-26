飼主接獲警方通報後，立即到場將逃家的2隻大黃牛引導回坑子溪畔。（桃園市蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區靠近山腳地區，當地有不少民眾飼養牛隻，員警凌晨於南山路段巡邏時，驚見2頭牛正在馬路上閒晃，當下研判牛隻應是從附近放牧場出逃，趕緊聯繫飼主前來將牛隻引導回放牧場，所幸並無發生任何意外。

蘆竹警分局表示，蘆竹交通分隊分隊長吳偉輔於今天凌晨1時在南山路與機捷路口機捷A10站前巡邏，遠遠見到馬路上有2頭龐然大物，駛近一看竟然是2頭台灣黃牛，2頭牛就在馬路上面閒晃，甚至在小巷弄亂竄、過馬路等。由於鄰近坑子溪畔有1處放牧場，員警立即推測這2頭牛應該是從放牧場逃出，因此趕緊聯絡飼主前來處置，並協助將這2頭牛驅離道路。

蘆竹警分局說，飼主到場後熟練的將牛隻引導回坑子溪畔，另也與員警一同巡視周邊道路，確認並無其他牛隻逃逸，所幸在員警迅速的處置之下，才沒對交通造成影響或發生任何意外。

蘆竹警分局也呼籲，依據道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上至600以下罰鍰。若因此發生交通事故，更恐須擔負相關行政或民事責任，請民眾務必注意。