●德州金融服務業者Sanders Morris Harris表示，從美國各企業發布財報迄今，看起來是好壞各半。不過若攤開這些季報來看，縮減成本都是這些美企的共通點，主要還是公司擔憂景氣未來發展，以及投資人關注公司的獲利狀況。

●B.Riley財富管理公司認為，從本次超級財報周開始，美股25日大跌似乎就是最好的回應。因為，部分不怎麼樣且不太好的季報一公布，市場的立即反應就是拋售。但目前大賣的情況會不會出現轉圜，還是要觀察後市發展。

●美國銀行業者預估，美企在今年中，成長的力道會慢慢減弱，故進可攻退可守的防禦性投資組合較為適宜。還有，在年初大漲的大型科技類股，在今年剩下的時間內，可能不太會有表現的機會。

●全球最大資產管理業者貝萊德認為，當放款成本上升對經濟的傷害變得更加明顯時，聯準會或將停止升息。因此推估，聯準會停止升息的時間點，可能落在通膨完全被壓抑，還有經濟開始衰退之前。