富蘭克林證券投顧表示，若景氣及企業獲利前景持續惡化，將增添風險性資產下行壓力，建議維持「債優於股」的資產配置，以聚焦高債息與高股利收益機會的美國多元收益平衡型基金為核心配置，建議趁殖利率反彈時增持高評級複合債券型基金，卡位債市多頭行情。進入財報檢驗期，欠缺基本面支持的股票估值將面臨較大修正壓力，須強調精選持股(債)，看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，中長線仍看好趨勢商機(AI/數位轉型/氣候變遷)和政策受惠題材(中國/亞洲股市)，中長期投資者維持定期定額策略介入。

由於美國經濟衰退隱憂吸引資金流入防禦股或遠離美國的歐股。歐股基金、歐洲中小型股基金在4月表現亮眼，分別上漲4.41%、3.36%，因歐洲經濟在天然氣價格走低、中國經濟回穩下仍表現穩健，歐股有撐，也同步提振東歐基金上漲7.29%，反觀，大中華股市基金近月表現落後，下跌3.89%，儘管中國1Q23 GDP表現優於預期，但在美中地緣政治衝突疑慮的干擾下，壓抑陸股表現。

在各類股上，4月以來金融股基金上漲5.54%，因受到美歐銀行業危機隱憂逐漸散去、美國大型銀行業者財報表現佳等因素提振，然而，在美國經濟前景仍渾沌不明下，投資人持續湧入生技醫療、黃金、公用事業等防禦股基金，漲幅落在3.63%~6.15%。