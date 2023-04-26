海巡署金馬澎分署馬祖岸巡隊林林姓參謀主任，去年間與多名部屬透過採購機會，涉嫌侵占國軍食品罐頭，並疑似將罐頭轉手盜賣至台灣牟利，經民眾檢舉後，士林地檢署日前指揮廉政署北調組發動搜索，並約談林男等6人，最後林男等3人因涉嫌重大，依違反貪污治罪條例遭士院聲押禁見。海巡署立即對羈押3人核予停職處分，持續全力配合檢廉調查

海巡署金馬澎分屬表示，有關涉嫌侵佔公物部分，士林地檢署已於4月20日約詢本分署第10岸巡隊相關人員，經檢察官複訊後，其中3人由士林地院法官裁定羈押禁見，分署立即依「陸海空軍軍官士官任職條例」，核予羈押人員停職處分。

金馬澎分署強調，本案是接獲民眾檢舉後，海巡署主動查察並移送法務部廉政署偵辦，金馬澎分署秉持「勿枉勿縱、決不護短」之原則，全力配合檢廉調查，目前全案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，靜待司法機關調查結果。