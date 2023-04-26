新北一名人妻與吳姓男上司發生婚外情，2人多次發生性行為，還會互傳訊息討論性事，內容提及，「他現在很硬，一柱擎天，該讓他解放一下了」、「我腿還在痠，最後射超遠我自己都嚇到」等語，讓人夫氣得控告吳男侵害配偶權求償撫慰金。新北地院審結，判吳男須賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與妻子小花（化名）於2018年間結婚，但2022年間他才發現小花與吳姓男上司私下交往將近1年，透過2人的對話紀錄可得知，從多次發生性行為，次數多到難以計算，也常互傳曖昧鹹濕的訊息，讓他大受打擊，故依法向吳男求償120萬元。

對此，吳男認為，他與小花的對話紀錄僅能證明2人會互動，不能以此認定他有做出侵害小花丈夫的侵權行為，也認為小花也須平均分擔侵權的賠償金。

新北地院審理時，法官勘驗小花與吳男的對話紀錄，發現2人自2021年3月至2022年7月間每日均頻繁聯繫，吳男多以「寶貝」稱呼小花，數次討論親密行為的次數及感受，吳男曾傳訊，「喜歡抱抱在車上，雖然空間有點侷促但我喜歡妳很放鬆躺在身上的樣子」、「想被妳吸」、「比較累的應該是我，榨乾」等語，小花則回應，「對，累的應該是你，我覺得你都要瘦了，我腦公一定選自己來」，小花還替吳男的性器取名為「amazing棒」等，均顯示吳男與小花關係踰矩，酌情後判吳男須賠償30萬元為適當。可上訴。