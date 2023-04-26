歐洲基本資源股指數大跌3%，連跌第5天，並創下去年10月底來新低。此外，銀行股跌2%，建築股跌1.1%，亦表現疲弱。

旅遊和休閒類股逆勢上漲0.5%，受惠於英國旅宿餐飲集團Whitbread收漲4.6%。該公司宣布獲利超越疫前水準，並宣布將買回3億英鎊（約3.74億美元）股票。

受諾華（Novartis）上漲帶動，醫療保健股續漲0.7%。

在主要市場方面，英國富時100指數跌0.27%，德國DAX指數微升0.05%，法國CAC 40指數跌0.56%，義大利富時MIB指數跌1.03%。

西班牙以銀行股為主的IBEX 35指數重挫1.23%，創下3月24日以來最大單日跌幅。銀行業季報令人失望，由桑坦德銀行（Santander）帶頭下挫，銀行股走跌。

財報仍是市場關注焦點，瑞銀和桑坦德銀行在盤前發布第一季業績。前者公布首季淨利暴跌52%，後者報告淨利小幅增長，但巴西和美國業務轉弱。

兩家銀行終場都收黑，瑞銀跌逾2%，桑坦德銀行重挫6%。投資人也將整體經濟形勢納入考量。美國地區銀行第一共和（First Republic Bank）周一證實首季存款崩跌40.8%，至1045億美元，情況比分析師所預期的更糟，但該銀行強調存款狀況已經穩定下來。

雀巢（Nestle）在發布業績後股價上漲0.7%。該消費品巨頭上季營收表現略高於市場預期，但銷量下滑0.5%。該公司表示，上季將價格調漲9.8%。

諾華漲逾4%，該瑞士製藥大廠上季營收優於市場預期，並將全年獲利增長預測從「中高個位數」調升至「高個位數至低2位數」。

ABB收漲3.5%，該工程和科技公司上季淨利大幅成長72%至10.4億美元，優於預期，並提高全年財測。

戴姆勒卡車（Daimler Truck）上季獲利亦優於預期，股價收漲2.9%。

根據Refinitiv數據，STOXX 600指數成份股第一季獲利估將下滑2.6%，較前一周的預期（減少2.5%）悲觀。該指數本月以來仍上漲逾2%。