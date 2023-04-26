42歲女星彭曉彤2002年因演出《麻辣鮮師》「葉小彤」一角打開知名度，後來成為《戲說台灣》固定班底，沒想到2017年罹患子宮頸癌，熬過10次化療、28次放療，曾跟丈夫交代後事，65歲母親身體也出狀況，腦部、腹部都長巨瘤。

彭曉彤2017年罹患子宮頸癌一期，因此切除子宮、卵巢及部分骨盆淋巴，並做了10次化療、28次放療，一度需戴假髮。治療期間，彭曉彤曾告訴老公Sam：「如果我走了，要找一個對小朋友好的後母哦」，所幸狀況回穩，但指數常常不穩定，彭曉彤近日在節目《命運好好玩》透露，現在每3個月都得回診，指數起起伏伏，難以回到正常值，還曾出現腹水，她不禁感嘆：「它很像一個未爆彈在我身上。」

彭曉彤在節目中提到，母親去年6月底在浴室摔倒，整個人變得像失智症，不但無法言語，也沒辦法行動，送醫後發現卵巢有顆9公分的瘤，手術前一天照電腦斷層，又發現腦部左前葉處也有7公分的瘤，家人全都慌了，考量醫藥費龐大，便考慮接媽媽回家。

此時一名婦產科醫生突跳出來指責：「你們為什麼要放棄積極治療？」還幫忙介紹神經外科醫生，母親接受治療後，奇蹟地痊癒，「她現在恢復得非常好，可以唱可以跳」，讓彭曉彤非常感謝那位醫生，後來母親的卵巢腫瘤也切除，癌細胞未擴散，恢復狀況良好。