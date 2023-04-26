國民黨桃園市議員黃敬平認為，國民黨在平鎮龍潭這席應讓有戰力的人接戰，並強調他已經準備好。（資料照,賴佑維攝）

民進黨2024桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選，連任3屆議員的楊家俍贏過劉仁照，值得注意的是，2人對比式民調都贏國民黨現任立委呂玉玲。對此，國民黨桃園市議員黃敬平說這對國民黨而言是莫大的警訊，並喊話國民黨若不想失去這席，就該讓新世代且有戰力的人接戰。黃敬平強調他已準備好，要為這一刻出戰。

據民進黨中央黨部、典通、大地3家民調結果，楊家俍以41.7358％贏過對手呂玉玲34.6621％，劉仁照則以40.0058％贏過對手35.5079％，民進黨桃園市黨部指出，依對比式民調最後由楊家俍勝出。在初選中落敗的劉仁照認為，兩人對比式民調都贏呂玉玲，顯示明年大選非常有機會拿回這重要一席，且過去平鎮龍潭完全沒有民進黨立委，呼籲團結一致支持楊家俍。

對此，黃敬平昨(25)日在臉書指出，細看民進黨部公布的民調結果，發現不只將代表民進黨參選的楊家俍贏了現任立委呂玉玲7%，連劉仁照也直接拉開到4.5%的差距，兩人都已遠遠超出民調3%的誤差範圍，「這將是對國民黨莫大的警訊」。

黃敬平直言，國民黨若不想失去平鎮龍潭這一席，就該讓新世代且有戰力、議題攻防實力的人接戰，並強調他已經隨時準備好，要為這一刻出戰。