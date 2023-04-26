已故賭王何鴻燊四房公子何猷君於2019與內地名模奚夢瑤結婚，婚後奚夢瑤相繼誕下一子一女，並將心力放在家庭，鮮少在螢光幕前露面。最近何猷君被拍到在美國音樂節狂歡，而身旁卻沒有看見愛妻奚夢瑤身影，據悉奚夢瑤獨自留在北京就讀商業管理相關課程，她更發文表示：「你們的快樂吵到我學習了！」笑翻不少網友。

據悉，賭王家族多次傳出不合消息，18日三房女兒何超蓮和竇驍舉辦盛大婚禮，各界名人皆有出席，唯獨四房梁安琪與子女全數缺席，引起不小話題。不過幾天後，有網友在美國科切拉音樂節（Coachella）巧遇四房的何猷君、何超欣，兄妹倆都笑容滿面跟著音樂擺動，顯然心情不受影響。雖然何猷君身邊未見愛妻身影，甚至還不時和辣妹聊天，但因為男星王嘉爾也是音樂節演出嘉賓之一，何猷君被認為是力挺好友才會現身音樂節。

看見親友們都在音樂節狂歡，奚夢瑤則獨自留在北京，只見她以全黑裝扮坐在課室最後一排專心停課，桌子擺著筆電和寫滿重點的筆記本，模樣相當認真，她也轉發老公為王嘉爾打氣的微博表示：「為他驕傲，你們的快樂吵到我學習了！」

此話一出，網友們紛紛笑回：「他們看起來也太快樂了，可憐了我寶不能一起出去玩」、「女企業家的煩惱」、「笑死了你怎麼那麼可愛」、「等姐學成歸來幹倒他們」、「不怕！充實完自己！你也出去嗨，不帶他們！」、「這次是真的有點同情你了」、「被逼上進奚夢瑤」、「豪門媳婦不好當」

據了解，奚夢瑤正在北京大學就讀工商管理（EMBA）碩士，內容和公司管理層相關，加上該校要求學生需有在核心管理層工作3年經歷，代表她4年前嫁入豪門不久就進入家族企業，攻讀碩士的舉動也被猜測要和老公何猷君麻省理工學院高材生的名號匹配。