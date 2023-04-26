為了推動疫情後的觀光，基隆市政府觀光及城市行銷處自5月起，推出觀光巴士深度體驗遊程，推出了3套旅遊套票及4款主題遊程，讓外地的旅客能夠輕鬆地透過觀光巴士深入基隆的各個角落，賞盡基隆的各種美好。

基隆市觀銷處長郭霽表示，觀光巴士第一波針對郵輪旅客推出一日劵，行經基隆廟口夜市、中正公園、正濱漁港、和平島地質公園、國立海洋科技博物館、陽明藝術館、佛手洞及太平青鳥等知名景點，並配合郵輪到港時間安排發車，每個郵輪靠泊日發車四個班次，無縫接駁搭乘郵輪及看郵輪的遊客暢遊基隆，目前約有7成搭乘率。

第二波將於暑假前再推出3套旅遊套票及4款主題遊程，3套旅遊套票分別為郵輪靠泊一日遊結合和平島地質公園、陽明藝術館及潮境智能館門票，讓旅客深度走訪特色景點；主題遊程針對一般遊客推出4款深度體驗基隆特色遊程。總共有8項套票、遊程，售價從新台幣700元至1800元不等。

其中，「基隆正濱和平島廊帶海景一日遊」是搭乘觀光巴士，在城市導覽下前往和平島地質公園，然後漫步在觀海步道上，感受海天一色的魅力，再前往正濱漁港，與打卡景點彩色屋合影。「基隆Style原味深度體驗之旅」主打原民特色，探訪影集「八尺門的辯護人」的拍攝場景，走訪基隆原民的生活及品嘗原民山海的創意美味，最後前往正夯的太平青鳥書店。

另外，「基隆八斗子潮境望幽輕旅行」是深入八斗子漁村，體驗在地獨特海染DIY，然後漫步優美的忘憂谷步道及潮境公園，是一趟解憂舒放身心的輕旅行。「七堵、暖暖秘境森呼吸」是走入基隆的山林，探訪七堵賞花秘境，感受台版的亞馬遜魅力，漫步櫻花及桐花步道，探詢礦業的遺跡及山澗秘境，最後體驗暖東峽谷步道，呼吸山林水瀑的芬多精。

有興趣的民眾，可以透過太陽網、鳳凰旅行社及華華鑫旅行社網查詢基隆觀光巴士的詳情。