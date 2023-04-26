5月將有多項攸關荷包的新制上路，其中綜合所得稅將有10項減稅紅包，包括每人綜所稅免稅額調高4千元、薪資所得特別扣除額調高7千元等；另配合疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，當日起民眾施打公費新冠疫苗將收取掛號費；新北市則從5月1日起飲料店禁用一次性塑膠杯。

5月是報稅季，新制集中在稅制上的調整，有別於疫情期間，申報截止日延長至6月30日，今年報稅期間恢復正常，從5月1日起至31日止，同時財政部也推出減稅紅包，包括每人綜所稅免稅額調高4千元，至9萬2千元；單身標準扣除額調高4千元至12萬4千元，有配偶者標準扣除額調高8千元至24萬8千元；薪資所得特別扣除額調高7千元至20萬7千元；基本生活費調高4千元至19萬6千元。《中時新聞網》整理5月相關新制，供民眾參考。

一、報稅

1、提高基本生活費

每人基本生活費調高4000元，由19萬2000元調高至19萬6000元。

2、提高一般免稅額

每人調高4000元至9萬2000元，年滿70歲免稅額調高6000元，至每人13萬8000元。

3、提高標準扣除額

單身者扣除額調高4000元至12萬4000元；有配偶者調高8000元至24萬8000元。

4、提高薪資所得特別扣除額

調高7000元，每人每年扣除20萬7000元為限。

5、提高身心障礙特別扣除額

身心障礙特別扣除額調高7000元，每人每年扣除20萬7000元。

6、提高退職所得定額免稅金額

一次領取者較去年提高8000元，也就是一次領取者，領取總額在18.8萬元乘以服務年資，所得額為零；超過18.8萬元乘以服務年資、未達37.7萬元乘以服務年資，半數為所得額；超過37.7萬元乘以服務年資，全數為所得額。

分次領取退休金者則較去年提高3萬3000元，以全年領取總額減除81.4萬元的餘額為所得額。

7、提高課稅級距金額

較去年增加2萬至19萬元

8、賑濟烏克蘭捐款，可列全額列報扣除額

個人對財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶的捐贈，可憑收據全額列舉扣除。

9、醫事人員費用率調高

醫事人員費用率得按原定費用率118.75%計算，藥師適用費用率由94%提高至97%。

10、給付員工接受後費軍人召集請假期間，薪資費用加乘減除

執行業務者及其他所得者支付員工接受召集公假期間的薪資，得就該給付薪資金額的150％，自申報執行業務所得及其他所得減除。

二、打新冠疫苗收掛號費

5月1日以後，至醫療院所施打公費新冠疫苗，可收取掛號費。

三、新北禁用一次性塑膠杯

新北市5月1日起轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，業者如違反規定將依《廢棄物清理法》處1200元以上、6000元以下罰款。