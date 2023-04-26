近日祝融不斷，法務部調查局廉政大樓前（24日）晚發生火災，彰化聯華食品工廠昨（25日）也大火釀7死；與「印度神童」阿南德同門派的台灣首席吠陀占星師李靜唯日前已示警「火上加火」，她昨再提醒民眾小心火燭、小心開車。

李靜唯日前指出，4月下旬開始堪稱「火氣沖天」的月份，4／20月亮進入牡羊座形成罕見的「複合日食」，4／21水星開始逆行，4／22「木星」正式告別雙魚座與「太陽、羅喉以及逆行的水星」四星同時合相在牡羊座。

李靜唯提到，太陽跟牡羊座都是火元素再加上「火星」還在雙子座流連，堪稱「火上加火」，包括從去年開始就十分頻繁的地震火災，以及極端天候造成乾旱缺水的狀況更嚴重之外，其他跟交通運輸有關的血光災難仍不得不防。

不料前晚位於新北市的調查局廉政大樓發生大火，疑老舊電線走火釀災；昨清晨聯華食品公司彰化廠又發生嚴重火災，造成多人死傷。李靜唯在臉書難過發文，「天啊，調查局廉政大樓才大火，還好無人傷亡；今天（25日）凌晨又失火，目前確定7人罹難，代表7個家庭破碎。」她也提醒，2024易經即將走離火卦，並憂心表示「今年屬木木又生火」，呼籲民眾小心火燭及小心開車。

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