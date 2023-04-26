法務部日前公布檢察長人事，檢改團體「劍青檢改」質疑遴選過程有不當請託、過度聯絡情事，籲請法務部建立公聽會制度，法務部25日晚間回應，表示將研擬建立遴選多元管道，協助檢審委員認識參加遴選者，獲得充足的資訊，從眾多候選人中選賢與能。對此，劍青檢改今發表聲明，對於法務部開啟檢審公聽會改革表示肯定，期許未來遴選制度更加完備。

劍青檢改表示，法務部已針對檢察長遴選公開透明化議題，正面回應支持辦理類似候選人公聽會建議，相信是檢察人事制度邁向更完善的一步。

劍青檢改說，檢察長遴選機制，係由檢審會篩選2倍入圍，提供法務部長從中勾選。檢審會與法務部長既是相互制衡，分庭抗禮，自應各司其職，共構人事。故前階段檢審委員於篩選時，倘能自公平、公正之公聽會(或說明會)獲取資訊，候選人亦已獲得公平闡述之機會，便可配套禁止請託拜票，避免私下不當連結，當可能提高公信力，推薦出更好人選給部長圈選。

劍青檢改指出，回顧法務部4年多來已堅定實施一、二審輪調歷練、一審票選主任等制度，且於檢察長遴選上主動配合檢審委員公開透明徵求機制，均能主動提早一個月前公告日程，相關人事改革逐步推進中，劍青檢改期許法務部繼續堅持改革，未來規畫公聽會(或說明會)能配套禁止不當請託拜票，規劃細節能廣徵檢察官意見，團結檢察官士氣，讓各項制度日臻完善。