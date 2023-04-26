陳佳岑樂在工作中，獲頒最佳就業服務人員。(中彰投分署提供)

服務人群需要熱心與耐心，在勞動部勞動力發展署員林就業中心埤頭就業服務台工作的陳佳岑，曾鍥而不捨幫助一位照顧中風母親長達十餘年、完全沒有工作經驗的孝子找到工作，充分展現她的熱心服務，且17年來她連結資源開發近1萬7千多個職缺，幫1萬1千多人找到工作，獲頒「最佳就業服務人員獎」。

中彰投分署指出，陳佳岑在地深耕17年、每年協助上千位民眾找到工作，尤其新冠疫情、金融風暴期間，員林地區許多廠商因營運不善而裁員，陳佳岑為了協助失業勞工能儘速重返職場，每天要打上百通電話，奔走於各廠家間，只為失業者爭取更多工作機會。

根據就服中心統計，陳佳岑平均一個月可以開發84個職缺、幫助56個人找到工作，十餘年來她總計開發了1萬7千多個職缺、幫助1萬1千多人找到工作。

值得一提的是，員林當地青年「阿輝」畢業後就照顧中風的老母親共10多年，直到母親過世後，他才積極找工作，卻屢屢遭遇挫折，陳佳岑運用「服裝儀容準備計晝」、「職場學習及再適應計畫」、「僱用獎助計畫」3管齊下，幫助阿輝進入食品公司工作，還順利考取烘焙證照，終於能穩定就業。

中彰投分署長劉秀貞表示，勞動力發展署為提升所屬從業人員的服務品質及熱忱，每年辦理績優服務人員選拔，獲獎者除需在工作崗位上發揮專業職能，更必須有積極服務的熱忱。

除陳佳岑之外，中彰投分署另有彰化就業中心陳宜伶獲頒最佳雇主服務人員、柯祐嘉獲頒最佳推動訓練資源及夏雲清獲頒最佳訓練師資、陳曉佳獲頒最佳技能檢定服務人員。