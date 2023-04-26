今天上午9點彰化縣消防局火調科人員現身聯華彰化廠，聯華相關人員緊跟在後，一同進入聯華火災的現場。（吳建輝攝）

聯華人員與消防局火調科從一樓開始向上逐一樓層查看。（吳建輝攝）

聯華彰化廠昨驚傳惡火，釀7死憾事，彰化縣政府等單位開始展開調查。今早彰化縣消防局火調科與聯華相關人員重回現場，進行火調作業，以釐清火警發生原因。檢調方面目前4名本國籍死者已完成相驗，其餘3名死者為外國籍，將在取得家屬同意書後，進行相驗。

今天上午9點彰化縣消防局火調科人員現身聯華彰化廠，聯華相關人員緊跟在後，一同進入聯華火災的現場，從一樓開始向上逐一樓層查看，由於聯華大火是彰化近十年來最嚴重工安意外，包含諸多疑點令人不解，引發民眾討論。

據了解，送醫搶救不治的7名員工中，被救出時多已失去生命跡象，鼻孔嚴重燻黑，且疑似吸入過多濃煙致死。據逃出員工表示，廠區內地板溼滑，加上大量濃煙影響視線，確實逃生不易。

有員工私下表示，火警剛發生時，現場警鈴大作，當時2樓員工試圖滅火，但沒有用，才打119報案，但4樓15名員工還在生產線繼續忙碌，等濃煙上來時，4樓空間也沒有能躲藏的地方，只能往牆邊的冷藏庫移動；因此廠方是否延誤報案？將是檢警調查重點。