聯華食品公司彰化廠大火，一共造成7人死亡，彰化地檢署啟動調查，以釐清包括起火原因、消防安全、逃生設施或有無延誤報案等，不過日前彰化縣政府表示，聯華相關勞檢、消防安檢等均無問題，如今卻傳出建築物公共安全檢查並未申報，且縣府未開罰，引發民眾質疑。

據了解，建築物公安申報防火避難設施檢查項目，包括安全梯、直通樓梯、屋頂避難平台、防火區劃、內部裝修材料、避難層出入口等等，依建築法規定，檢查申報依各不同類組建築物及規模，每1年至4年於指定期間申報一次。

不過根據縣府調查，聯華去年5月間的消防安全設備檢查均合格，唯獨沒有做建築物公共安全檢查申報，對此縣府將依建築法第91條第1項規定，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬至30萬並限期改善。

不過明明去年就沒有申報，縣府卻不知情也沒有裁罰，對此縣府建設處解釋，依建築法規定，凡供公眾使用的建築物，或經內政部指定非公眾使用建築物者，其建築物所有權人、使用人應定期委託內政部認可機構、檢查人員針對建築物構造及設備安全進行簽查，依不同種類、規模每1年至4年於指定期間申報一次。

建設處表示，依據聯華食品彰化廠規模與種類，屬C1類建築物，依種類規定應於每年第3季(7月1日至9月30日)申報1次，昨事發後經查聯華食品並沒有公安申報紀錄，因此主動依建築法第91條第1項規定，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬至30萬並限期改善。