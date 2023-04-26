第76屆世界衛生大會（WHA）將在5月21日至30日於瑞士日內瓦舉行，衛福部長薛瑞元將親自率團於5月19日出發。今年疾管署將由副署長羅一鈞代表出席，薛笑說，因為團長（自己）沒有經驗，需要比較有經驗的人，且新冠疫情仍然會是今年的熱門議題，因此請羅一鈞同行。

我國已連續6年未受邀WHA，近日有媒體向世界衛生組織（WHO）詢問是否會邀請台灣，得到的回覆為「194個會員國才能決定」，台灣恐將連續第7年無法參加。薛瑞元今天赴立院社福衛環委員會前受訪表示「目前還沒收到（邀請函），我們會繼續努力，我會親自帶團過去。」

薛瑞元19日將率衛福部相關司署主管前往日內瓦，疾管署預計由羅一鈞代表出團。薛瑞元說，羅一鈞過去曾經跟團前往，他有比較多經驗，今年團長沒有經驗，需要有去過的人、比較有經驗的人，而且新冠疫情也仍然會是hot issue（熱門議題），所以讓羅一鈞跟過去。

今年我國WHA代表團今年將打破過去僅與理念相同國家交流的作法，預計將交流範圍拓展到其他國家，例如邀請穆斯林國家參與雙邊會談等。今年將和哪些國家交流？薛今天表示「還在接洽連繫當中」。

國內新冠疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心歷經1197天後，即將在5月1日解散。薛瑞元強調，雖然指揮中心裁撤，我們在疫情監測仍然沒有鬆懈，如果疫情再度升溫到一個程度，相應的防疫措施還是會出爐。至於給防疫表現打幾分，他表示「由外界打比較好，自己打沒有什麼太大意義。」