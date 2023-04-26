聯華食品彰化廠大火，造成多人死傷。勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，目前已規劃在本周針對聯華食品在台灣其他各廠實施勞動檢查，後續也會規劃同類型食品廠專案勞動檢查。

據統計，近年職安署所屬單位及各地方政府針對聯華食品5廠次實施勞動檢查57廠次、違反職安法規26項次，多數為限期改善，僅有1件因設備有危害勞工之虞開罰6萬元。

聯華在台灣設有基隆廠、桃園廠、中壢廠、彰化廠及嘉義廠等5廠，朱文勇表示，本周將對聯華各廠全面實施勞動檢查，並在今年針對同類型的食品製造業實施專案勞檢。