開季意外打出優異戰績的海盜帶來了好消息，與陣中強打外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）簽下8年1億675萬美元（約新台幣32億7664萬元）長約，也是海盜球團隊史最大張合約。

2019年雷諾斯正式出道，以3成02打擊率、24發全壘打及90分打點，季後被列為國聯新人王票選第4，生涯第3年就獲得全明星賽肯定，只是海盜長年戰績低迷，又是全大聯盟中數一數二的最貧窮的隊伍之一，近年來圍繞在雷諾斯的交易傳聞不斷，自從上賽季結束後，海盜一直致力於與雷諾斯簽下長約，不過雙方談判陷入僵局，曾說過留在海盜是第一目標的雷諾斯，也動了想要離隊的念頭。

雷諾斯先前表示以今年開幕戰作為談判最後期限，但雙方對於續約還是沒有達成一致，外界認為雷諾斯將在季中交易截止日前離隊，加上海盜老闆努丁（Robert Nutting）以「小氣鬼」稱號聞名球壇，球團收入不用於強化球隊，努丁因此受到強烈批評，有海盜球迷稱他為「棒球界最糟糕的老闆」，甚至拜託他把球隊賣掉，也正因如此，海盜成功留住雷諾斯是意料之外的舉動。

1億675萬美元的長約，從目前大聯盟的標準來看並不是大規模的合約，不過海盜全隊上下對於雷諾斯的續留仍感到滿心歡喜，總教練謝爾頓（Derek Shelton）說，「大家都知道我是雷諾斯的大粉絲，這份長約對我們來說意義重大。」正當運動家老闆費雪（John Fisher）不顧當地球迷心情，選擇搬到拉斯維加斯而受到批評時，挽留住雷諾斯或許讓努丁擺脫「球界最差老闆」的不光彩稱號。