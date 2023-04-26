Meyers Leonard forgot he didn’t play for Miami anymore 😭pic.twitter.com/94tV5WqDso — Mink Flow (@currypistonn) April 25, 2023

公鹿首輪對戰熱火的G3出現有趣鏡頭，公鹿中鋒里歐納德（Meyers Leonard）居然在熱火球員轟進三分球之後起身慶祝。因為里歐納德原先是熱火的球員，今年2月才與公鹿兩度簽下10天短約，3月中再度續約，他可能一時忘了自己是公鹿的球員！

里歐納德在板凳區起身慶祝之後，隨即發現不對勁，周圍的隊友都毫無反應，於是尷尬地坐回原位，摸著臉頰佯作無事，但已遭到球迷截下影片上傳TikTok，寫道：「老兄你已經轉隊了。」

熱火進球之後，上半場還剩46秒，因此有球迷指出里歐納德不是幫對手慶祝，他只是伸手提醒公鹿隊友「2 for 1」，也就是要加速進攻才能在46秒之內取得兩次進攻機會。然而從里歐納德的手勢看來，那大概就是普通慶祝三分球的動作而已。

里歐納德先前在熱火是先發球員，但他在2021年爆發侮辱猶太人事件（打電玩時誤用歧視字眼Kike來咒罵），遭到聯盟禁賽1周懲處，熱火隨即將他賣給雷霆，很快又被雷霆買斷釋出。里歐納德等了很久才有公鹿收留他，絕大部分時間留在板凳，至今出賽9場，總共只打了114分鐘，遠不及在熱火的1063分鐘，難怪會忘記自己是公鹿球員。

公鹿陣中還有卓拉吉奇（Goran Dragic）、克勞德（Jae Crowder）曾經效力熱火，卓拉吉奇7個球季在熱火是主力球員之一。