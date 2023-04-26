塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享容易深陷愛情困擾的前4名星座，依序是雙魚座、天秤座、巨蟹座、射手座，其中第1名的雙魚座容易被甜蜜話語迷惑，不顧一切沉浸在愛情裡，而忽略了對方的真實樣貌，建議學會理性看待感情，不可盲目相信。

▍第四名：射手座

對於射手座來說，冒險和嘗試新事物是生命中不可或缺的一部分，因此容易被有趣或神秘的人所吸引，做出衝動決定，或因為好奇心而探索對方的私密空間，陷入一見鍾情或一夜情的局面；因此在愛情方面射手座需學會負責任，要認真面對行為和後果，尊重他人的感受，並學會選擇那些是真正有價值的關係。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座很喜歡照顧和幫助人，這樣的特質會讓他們容易和對方產生愛意。巨蟹也很念舊，會對過去的戀情念念不忘，即使已經分手也會抱著復合的希望，或和前任保持曖昧關係，建議學會放下過去，也不要因為同情而勉強在一起。記住要保持自己的獨立和自主性，不要犧牲自己的幸福來取悅別人。

▍第二名：天秤座

天秤座非常注重外表和美好事物，因此容易被外貌出眾或氣質高雅的人所吸引，但有時會忽略對方的內在品質。天秤很在乎別人的看法，有時會因為想維持形象而忍受不合適的戀情，或因為害怕孤單而隨便找個伴。但是他們需學會做自己，不要為了表面的和諧而委屈。在愛情方面需注意對方的價值觀，不要只看外表或經濟條件，才能找到真正適合的人。

▍第一名：雙魚座

雙魚座可能因為浪漫的言語所迷惑，甚至不顧一切沉浸在愛情裡，卻忽略了對方的真實面貌。他們容易自欺欺人，即使對方有缺點或曾經背叛過，也會找藉口原諒，甚至辯護。因此雙魚必須學會更理性地看待愛情，不要把幸福全部寄託在一個人身上，當他們學會對愛情抱持理性的態度，且更加謹慎選擇伴侶時，才能夠擁有一段美好的愛情。