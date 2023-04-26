曾任國民黨副祕書長、救國團主任的李鍾桂曾是政壇女強人，近來傳出家產風波。媒體報導，李家人指控，李創辦的真善美基金會，遭她的秘書范姜群麗等人控制，李的股票還被變賣，李家人已對相關人士提告。但面對指控，范姜群麗等人喊冤，強調都有獲得李鍾桂的同意。

《鏡週刊》今（26）日報導，化名Paul的李家人表示，生於1938年、現年84歲的李鍾桂近年身體不佳，去年初立了遺囑，指定他擔任監護人，但范姜群麗和李的丈夫、前司法院長施啟揚隨扈閻冠志等人知道後，卻擅自將李的4500萬存款轉為信託，甚至在去年要她簽署多份文件，將名下所有房產無償供基金會使用，甚至用贈與名義轉到祕書名下，並重新指定監護人。

Paul指控，范姜群麗還變賣了李鍾桂的股票，李家人發現後，多次聯繫基金會代理董事長張昌吉、副董事長黃榮護；但張、黃2人不僅已讀不回，還發存證信函，主張李的住處已被公證屬於基金會辦公室，李的健保卡甚至在范姜群麗的手上，讓李家人無法接受。Paul並提到，法院近日已裁定他是合法監護人，李鍾桂目前已被接回家。

而針對Paul的指控，范姜群麗表示，相關財產分配都有得到李鍾桂的同意才進行，對於遭抹黑感到難過。閻冠志反控，Paul等人惡人先告狀，他強調，李鍾桂簽署任何文件時，都有公證人和律師在場，李原本有意變更監護人，卻在執行前確診新冠肺炎，才會來不及變更，對於法院將監護權裁定給李家人，他們已提出抗告。

另外，張昌吉痛批，李家人為了爭產，違背李鍾桂的意願，甚至對范姜等人提告，這樣的行為很不好。黃榮護也澄清，從未干涉李鍾桂財產分配，Paul等人的指控絕非事實。