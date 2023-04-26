●谷歌母公司Alphabet表示，截至3月底的第1季，獲利年減8.5%至150.5億元，每股經調整後的盈餘為1.17美元，預期則是1.07美元。營收方面，年增3%至698億美元，預估為689億美元。同時，Alphabet也宣布，將砸700億美元用來實施庫藏股計畫。

●微軟在上季，獲利年增9%至183億美元，每股經調整後盈餘為2.45美元，較預期2.23美元優。同時，營收年增9%至529億美元，預期為510.2億美元。微軟表示，包括公用雲端服務平台Azure、企業解決方案、SQL伺服器在內的智慧雲端服務項目，營收年增16%至220.8億美元，預估為219.4億美元。

●德州儀器最新季報中，獲利17.1億美元，每股盈餘為1.85美元，預期為1.76美元。不過，營收年減11%降至43.8億美元，預期為43.6億美元。德儀預估，本季營收介於41.7億至45.3億美元，預估為48.2億美元。至於每股盈餘，可能會在1.62至1.88美元間，預期則為1.82美元。

●奇異上季獲利為3.72億美元，每股經調整後的盈餘為0.27美元，預估為0.14美元，營收為137億美元，預期為132億美元。GE上季出現淨現金流入1.02億美元榮景，是2015年以來首次見到，本來以為是淨流出7.315億美元。奇異上修全年獲利預估，每股盈餘本來是1.6至2美元間，現為1.7至2美元。

●美國平價服飾大廠Gap，傳出將裁員超過500人，以節省營運成本以及提升效益。消息曝光後，Gap收盤大跌6.4%。不過，更具體的人力調整計畫，Gap不願說明。去年，Gap在9月時，也裁撤500位總部員工。

●金融支付系統廠商Visa，上季獲利為42.6億美元，每股盈餘2.09美元，較預期1.99美元佳，營收年增11%至80億美元，預期為77.4億美元。Visa表示，上季金融業務金額大增10%，主要是跨境交易狂增32%。

●美國通用汽車上季獲利年減18.5%至24億美元，每股盈餘2.21美元，預期為1.72美元，營收年增11%至400億美元，預估為392.3億美元。不過，GM調高今年獲利預估，每股盈餘本來是6至7美元，現在升至6.35至7.35美元。

●百事可樂上季獲利19.3億美元，每股盈餘為1.5美元，預期為1.39美元，營收則年增10%至178.5億美元，預估為172.2億美元。百事指出，上季產品售價平均漲16%，北美市場營收增加8%。百事可樂預估，短期內應沒降價可能，但通膨上漲步調可能放慢。

●麥當勞上季獲利18.02億美元，較去年同期大幅飆升63.19%，每股盈餘2.45美元，經調整後每股盈餘2.63美元，超乎市場預估2.31美元。同時，營收為58.98億美元，增加4.1%，市場預期為55.7億美元。至於同店銷售業績也大增12.6%，較預估值7.54%來得好。