藝人大飛3月底在友人慶生會中喝掛，回家休息後宿醉開車外出，遭警方攔檢，因酒測值高達0.29毫克，被依公共危險罪送辦。台北地檢署因大飛認罪，願配合相關政令宣導反酒駕，北檢12日給予緩起訴1年，須向公庫支付3萬元。檢方事後依職權送交高檢署再議，高檢署審查後，認為全案調查完備，予以駁回，緩起訴確定。

本名吳志慶的大飛，因多年前參加綜藝節目《大學生了沒》班底而在演藝界出道，他曾與藝人「果凍姊姊」楊晨熙交往，最後以分手收場。

據了解，大飛3月底在Barcode夜店幫友人慶生，酒醉回家，翌日開車外出，在北市萬大路遭警方攔查，警方因他酒測值超標，依公共危險罪現行犯移送台北地檢署偵辦。

檢方調查時，大飛坦承酒駕，表示後悔，願意配合協助反酒駕等政令宣導，檢方因他坦承犯行，給予緩起起訴處分，期間1年，條件是向公庫支付3萬元。檢方事後依職權送交高檢署再議，高檢署審查後，認為全案調查完備，予以駁回，緩起訴確定。

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